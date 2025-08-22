Önemli itiraf

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen “Gece Avı Operasyonu” kapsamında, 112 gram hintkeneviri, kokain, 2 adet tabanca, şarjörler, 16 adet canlı mermi ve yüklü miktarda nakit parayla yakalanan Durmuş Özder Gökay ve Mustafa Behattin yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 4 gün ek süre alındı. Duruşmada zanlıların cep telefonlarında tespit ettikleri görüntülerde havaya ateş ettikleri anlara dair video kayıtları belirlendiği açıklandı. Zanlıların hem uyuşturucu maddeyi hem de silahları Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri belirtildi. Ayrıca zanlıların bir silah daha tasarruf ettiğine dair bilgi alındığı, söz konusu tabancanın arandığı açıklandı.



Nakit para da ele geçirildi

Mahkemede olguları aktaran polis; 9 Ağustos 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da Dr. Remzi Gönenç Sokak üzerinde park halinde tespit edilen RY 628 plakalı aracın şüphe üzerine kontrol edilmek istendiğini söyledi. Polis; bu esnada aracın hızlıca kaçtığını belirtti. Polis; kısa süre sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince aracın Gönyeli'de tespit edilerek, sürücü Durmuş Özder Gökay ve yolcu olan Mustafa Behattin'in huzurunda arama yapıldığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada; 54 bin TL, 4 bin 170 Euro, bin 950 Sterlin ve 201 Amerikan Doları nakit para ile şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.



İki adet silah, mermi, hassas terazi

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; 10 Ağustos tarihinde zanlı Behattin'in Yenişehir’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada; yatak odasında bir adet 9 mm çapında üzerinde "Sig Sauer" yazan tabanca ve şarjörü aynı yerde bir adet 7,65 mm çapında üzerinde “Walther” yazılı tabanca ve şarjörde 5 adet canlı mermi, dolap üzerinde protein kutusunda 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını ifade etti. Polis, aynı gün Durmuş Özder Gökay'ın Küçük Kaymaklı Lefkoşa'daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.



Uyuşturucu ve silahlar güneyden

Polis memuru; zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, uyuşturucu maddeleri bir şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs'tan 560 gram olarak ithal ettiklerini söylediklerini açıkladı. Polis; zanlıların ithal ettikleri uyuşturucunun bir kısmını çeşitli konumlara bırakarak, satışını yaptıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis; zanlıların silahları da güneyden ithal ettiklerini söylediklerini aktardı. Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bir silah daha tasarruf ettiklerine dair tespitte bulunduklarını söyledi. Polis, söz konusu silahın arandığını kaydetti. Polis, inceleme gönderilen silahla ilgili balistik incelemenin sonucunun kendilerine sözlü olarak bildirildiğini, herhangi bir olayda kullanılmadığının öğrenildiğini kaydetti.



Birçok ifade alındı

Polis, uyuşturucu analizi ile parmak izi incelemelerine dair raporun ise henüz çıkmadığını dile getirdi. Polis memuru; 11 günde birçok ifade aldıklarını, birçok kişiyi sorguladıklarını, 4 kişiden ifade temin ettiklerini açıkladı. Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, aranan şahıs ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı; müvekkillerinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep ederken, hücre koşullarının insani olmadığını iddia etti.

Mahkeme; zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına, doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verirken, hücrelerde şikâyete neden olan koşulların düzeltilmesine direktif verdi.

