‘Haksızlık yapıldı’

İngiltere’de siyasiler ve Türk toplumunu temsil eden kuruluşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret eden İngiltere Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan’ın istifaya zorlanmasına sert tepki gösterdi.

İngiltere Türk Federasyonu (BTA), Demokratik Birlik Partisi (DUP) Milletvekili Sammy Wilson, Lordlar Kamarası üyesi Lord Northbrook ve Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası, Khan’a yönelik baskının haksız ve ayrımcı olduğunu vurguladı.

BTA’nın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’e yazdığı mektupta, Khan’ın görevinden zorla ayrılmasının ifade özgürlüğünü zedelediği, parlamentonun bağımsızlığına zarar verdiği ve İngiltere’de yaşayan yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk’e yanlış mesaj gönderdiği belirtildi.

DUP Milletvekili Sammy Wilson, Khan’ın istifasının son derece haksız olduğunu belirterek, KKTC ile temas kuran milletvekillerinin cezalandırılmaması gerektiğini söyledi.

Wilson, eleştiriyi yapanların daha önce Kuzey Kıbrıs ve İngiltere’nin tanımadığı Somaliland gibi bölgelere ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu durumun ikiyüzlülüğü ortaya koyduğunu ifade etti.

Lord Northbrook ise Khan’ın KKTC ziyareti sırasında diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye çalıştığını vurguladı.

Northbrook, parlamenterlerin misilleme korkusu olmadan topluluklarla etkileşim kurma hakkına sahip olması gerektiğini ve böyle bir baskının demokratik temsil ile parlamento bağımsızlığını zedelediğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası ile İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), İngiltere hükümetine Rum lobisinin baskılarına boyun eğmeme çağrısı yaptı.

