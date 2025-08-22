Teminatla serbest kaldı

Emekli Albay, eski milletvekili ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın danışmanlarından 72 yaşındaki Halil Sadrazam, sosyal medya paylaşımları nedeniyle teminat duruşmasına çıkarıldı. Zanlı, sadece yurt dışı çıkış yasağı şartıyla teminatla serbest bırakıldı. Zanlının, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin damadı F.G. hakkında vermiş olduğu 30 yıl hapis cezasını sosyal medyada sert ifadelerle eleştirdiği belirtildi.

Polis memuru; zanlının “Mahkemeler Yasası’na aykırı hareket” ve “müsfit niyetli yayın yapma” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 Ağustos 2025’te verdiği bir kararın ardından Sadrazam’ın Facebook hesabından mahkeme heyetini ve devleti küçük düşürücü ifadeler paylaştığını aktardı.

Polis, zanlının 20 Ağustos’ta Tepebaşı’ndaki ikametgahında tespit edildiğini; söz konusu paylaşımları cep telefonundan kendi hesabı üzerinden yaptığını kabul ettiğini mahkemeye iletti. Polis, zanlının cep telefonu ve sosyal medya paylaşımlarının inceleneceğini, soruşturmanın süreceğini açıkladı.

Polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

Olaya konu olan dava

Halil Sadrazam’ın damadı olan iş insanı F.G. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıl süren duruşmaların ardından otizmli olan öz oğluna 3 yaşından 10 yaşına kadar tecavüz etme suçundan mahkum edilmişti. Mahkeme heyeti; 14 Ağustos 2025 tarihinde açıkladığı kararla sanığı 30 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

