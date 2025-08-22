‘Tarihi bir olay’

Alayköy’de Başbakan Üstel’in katılımıyla Sosyal Konut Lansmanı yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin en temel amacının halkın ihtiyaçlarına cevap vermek olduğunu vur-guladı. Başbakan Üstel, ansmanı yapılan sosyal konut projesinin yalnızca Alayköy için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Yaptıkları her projede, attıkları her adımda tek ölçülerinin halkın ihtiyaçları ve gençlerin geleceği oldu-ğunu vurgulayan Üstel, “Biz ülkemize hizmet etmek için buradayız. Rozete bakmadan, hiçbir ayrım yapmadan; görüşü ne olursa olsun ülkemizin tüm gençlerini kucaklıyoruz. Lansmanını yaptığımız sos-yal konutlarda da gençlerimizin yuva sahibi olmaları için çalışıyoruz. Çünkü bizim tek hedefimiz ülke-mize hizmet etmektir. Halkımızın beklentilerini karşılamak için göreve geldik ve bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, gençlerin sporda, eğitimde ve yaşadıkları bölgelerde toprağa tutunmalarını sağlaya-cak projeler geliştirdiklerini kaydederek, “Muhalefet geçmişte iktidara gelmemiş gibi konuşuyor. Oysa biz göreve geldiğimiz gün halkımıza açıkça söyledik. İstikrarı sağlayacağız. İstikrar sayesinde geçmişten yarım kalan tüm projeleri tamamlayacağız, gençlerimizin yuva sahibi olmalarına öncülük edeceğiz, kırsalda yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bugün bunları tek tek hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“İstikrar, başarıyı getirir”

Üstel, güçlü bir koalisyon hükümetiyle sağlanan siyasi istikrara dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve koalisyon ortaklarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Fikir ayrılığına düşmeden, aynı hedef için; yani halkımıza hizmet için omuz omuza veriyoruz. İşte bu yüzden istikrar çok önemlidir. İstikrar, başarıyı getirir” ifadelerini kullandı.

“Sosyal konutlar en son 27 yıl önce hayata geçirilmişti. İşte bugün, 27 yıl aradan sonra hep birlikte Güzelyurt’un ardından bu tarihi olaya şahitlik ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025, 10:08