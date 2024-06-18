Uyarılar dikkate alınmıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olan Polis Genel Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlara, alkollü ve süratli araç kullanılmaması uyarısı yapan polis, bayramın birinci günü gerçekleştirdiği denetimlerde 68’i sürat, 44’ü alkollü araç kullanma suçları başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı 175 sürücüyü rapor etti.

Polisten verilen bilgiye göre; bayramın ilk günü ülke genelinde bin 625 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 175’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik suçlarında "sürat" ilk sırada yer alırken, bunu "alkollüyken araç kullanmak" takip etti.

Kontrollerde 2 sürücü tutuklandı ve 51 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerden 68’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 44’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak ve 40’ı diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.