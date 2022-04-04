Olur mu olur

Suna ERDEN

Kamuda, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında son iki haftada bazı kişiler görevden alındı, bazı isimler de yeni makamlara atandı.

Halkın Partisi’nden istifa ederek, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) katılan ancak seçimlerde milletvekili seçilmeyen Hasan Büyükoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü oldu.

Eski Turizm bakanlarından avukat Enver Öztürk ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu.

22 Mart’ta üç atama, üç görevden alma

Resmi Gazete’de 22 Mart 2022-3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan görevden alma ve atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda 22 Mart’ta üçlü kararnameyle üç atama ve üç de görevden alma yapıldı. Bakanlık Müsteşarlığı’na Enver Öztürk atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Suat Yeldener müsteşarlık görevinden alınarak yerine Enver Öztürk atandı.

Görevden alınan Bakanlık Müdürü Salih Canseç’in yerine Dürdane Acı geldi.

Plan Proje Müdürü Havva Kozok’un görevden alınmasıyla yerine Ayşe Tosunoğlu getirildi.

Tevfik Direnç görevden alındı

Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olan Efsun Kâşif, 28 Mart’ta Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevine atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevini yürüten Tevfik Direnç de görevden alındı, yerine Revin Gürler atandı.

Avgın gitti, Emiroğlu geldi

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü görevini 3 Eylül 2021’den itibaren yürüten Leyla Avgın 28 Mart’ta görevden alındı, yerine Mine Emiroğlu atandı.

Turizm Planlama Dairesi Müdürü mevkiine 12 Mart 2021 tarihinde atanmış olan Yusuf Örs görevden alındı, yerine Osman Şeker atandı.

Maliye Bakanlığı’nda, 27 Nisan 2021 tarihinden beridir Genel Koordinatör olan Durali Güçlüsoy bu mevkiiden alınırken, yerine Halis Üresin atandı.

Cengiz Topel Uzun ise 29 Ağustos 2019’dan beri sürdürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü görevinden alınarak, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne atandı.

Büyükoğlu’na yeni görev

Resmi Gazetede 3 Nisan tarihinde yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü mevkiine Cenk Dökmen atandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda ise 23 Ağustos 2010 tarihinden beridir Tanıtma Dairesi Müdürü olan Fatma Demirel görevden alındı ve yerine Bahar Öztay atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Orsel Neşe görevden alınırken, yerine Mehmet Yalçın atandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Nadire Bayraktaroğlu görevden alınırken, yerine Hasan Büyükoğlu atandı.