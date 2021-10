SMA hastası Asya Polatlı, gen tedavisi için ihtiyaç duyulan Zolgensma ilacının ilk dozunu dün aldı.

Tedavisini Güney Kıbrıs'ın üstlendiği Asya bebek, bu ilacı alması ile birlikte iyileşme yolunda önemli bir



adım atmış oldu. Aysa bebeğin ilacı almaya başladığı sosyal medya hesabından duyuruldu.Aile tarafından yapılan paylaşımda şunlar belirtildi:"Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz. Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun. İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz. Sizi seviyoruz.”