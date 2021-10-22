Belgeyi gösterdi kurtuldu

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne kayıtlı olmadığı halde Gönyeli’de estetik operasyonlar yaptığı iddiasıyla tutuklanan

Rus uyruklu Madina Khabilaeva dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 11 gündür poliste tutuklu olan zanlı teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlının polise doktor olduğuna dair diploma fotokopisi verdiği açıklandı. Zanlının verdiği diploma fotokopisinin gerçek olup olmadığına dair araştırma yapılacağı belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, 9 Ekim 2021 tarihinde saat 15.15 sıralarında Gönyeli adresinde, misafir olarak ikamet eden zanlı Madina Khabilaeva’nın Tabipler Birliği'ne üye olmadığı halde tıbbi malzemeler kullanarak doktorluk yaptığını söyledi. Polis, zanlının önceki gün N.A.F.A.'ya (K-25) dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği esnada tutuklandığını ifade etti.Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada tıbbi müdahalelerde kullanıldığı tespit edilen birçok tıbbi malzeme bulduklarını açıkladı. Polis, Madina Khabilaeva’nın doktor olduğuna dair diploma fotokopisi verdiğini ve diplomanın gerçekliğinin araştırılacağını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.