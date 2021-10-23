Önemli konular ele alındı

Girne Belediyesi’nin Turizm ve Kültür Komisyonu Başkanlığı’nı yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın düzenlediği “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” dün sona erdi.

Açıklamaya göre, Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen “MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı”nda Kültür Turizminde Erişilebilirlik, Engelli Bireylerin Sorunları, Turistik Değerler, Erişilebilir Turizm ve Yardımcı Teknolojiler, İşletmelerde Erişilebilirlik, Erişilebilirlik Altyapısı ve Yönetimi, Ulaşılabilir Destinasyonlar konuları ele alındı.

Girne Belediye Başkanı ve MEWA Turizm ve Kültür Komisyonu Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, 280 aktif şehrin üyesi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatıyla böyle bir Çalıştayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.



Güngördü, Dünya Sağlık Örgütü’nün, Dünya Bankası iş birliğinde hazırladığı rapora göre dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli bireylerden oluştuğunu anımsatarak, kentlerin tüm bireyler için erişilebilir ve güvenli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Saadi’den Özçınar’a ziyaret

Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Erişilebilir Turizm Çalıştayı kapsamında KKTC’de bulunan, UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadi, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

K. T. Belediyeler Birliği’nde gerçekleşen görüşmede Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2021, 09:50