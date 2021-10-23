Lefke zirveye göz dikti 3-1

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Emre Çevikdal, Evren Karademir

Lefke: Mehmet, Aykut, Yakup, Kaan, Armstrong, Semih, Kemal, Yılmaz Şipal, Hermann, Aziz, Rahmi

Binatlı: Yunus, Berkem, Mustafa Süzgen, Abdullah, Sertaç, Mehmet Neşe, Ali Özbahar, Kone, Darbaz, Fikri, Alaattin

Goller: 14’Hermann, 38’Semih Ünaldı, 47’Yılmaz Şipal (Lefke), 57’(P)Kone (Binatlı)

AKSA Süper Lig’de 6. haftanın açılış mücadelesinde batı bölgesinin iki ekibi Lefke ile Binatlı karşı karşıya geldi. Karadağ’da seyir zevki yüksek geçen mücadelede gülen taraf

3-1’lik skorla Lefke oldu.

Geçtiğimiz haftayı 3 puanla tamamlayan her iki ekibin mücadelesinde Lefke’nin golcü ismi Kasım Tağman’ın yerine ilk 11’de Aziz Özsakallı forma giydi.

14.dakikada Lefke’nin kullandığı serbest atışta Binatlı ceza sahası içerisinde topla buluşan Hermann, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (Lefke 1-0 Binatlı).

33.dakikada gelişen Binatlı atağında soldan Mustafa Süzgen’in ortasında Abdullah’ın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.



35.dakikada sağdan gelişen Binatlı atağında Ali Özbahar’ın ortasında Darbaz’ın kafa vuruşu az farklıa dışarıya gitti.38.dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Semih Ünaldı’nın sert ve düzgün vuruşu filelere gitti (Lefke 2-0 Binatlı).Karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi Lefke, Binatlı karşısında 2-0 önde tamamladı.47.dakikada Lefke futbolcusu Yılmaz Şipal, kullandığı frikik atışında topu filelere gönderdi. (Lefke 3-0 Binatlı).51.dakikada Aziz Özsakallı’nın kafa vuruşu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesi ile değer kazanmadı.53.dakikada Lefke atağında Yılmaz Şipal’ın kafa vuruşu dışarıya gitti.57.dakikada gelişen Binatlı atağında Semih’in Mustafa Süzgen’e yaptığı hareket sonrasında Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone farkı 2’ye indirdi (Lefke 3-1 Binatlı).74.dakikada her iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışmalar oluştu.77.dakikada Yılmaz’ın kullandığı köşe vuruşunda Aziz’in kafa vuruşunu Yunus önledi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lefke rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.