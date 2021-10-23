Can suyu olacak

Kalkınma Bankası ve Şekerbank işbirliğiyle çiftçi ve hayvancıya uygun olanaklarla finansman destek sağlanacak.

İki banka arasında imzalanan protokolle, Kıbrıs Türk çiftçisi avantajlı finansman olanakları ile buluşturulacak ve küçük ile orta ölçekli üreticiye pandemi sürecinde can suyu sağlanacak.

Şekerbank şubeleri, protokol kapsamında yüzde 12 faiz oranı ve bir yılı geri ödemesiz "Sürdürülebilir Finansman" başvurusu almaya başlayacak.

Kalkınma Bankası’nda yer alan törende protokole, Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Şekerbank Kıbrıs Genel Müdürü Serhan Tuğyan, Agrio Kıbrıs Temsilcisi Maypay Elektronik Para Hizmetleri Direktörü Burak Erin imza koydu.

Babaliki: Çok sayıda dosya ele alınacak

Babaliki törende yaptığı konuşmada, Kalkınma Bankası’nın imkanlarının bir kısmını daha küçük küçük paketler halinde, daha geniş tabana yaymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Babaliki, Kalkınma Bankası’nın yapısı gereği az sayıda başvuru dosyası ile ilgilenebildiği, bu iş birliğiyle çok sayıda dosyanın daha küçük ölçekli tarım kredilerine Şekerbank aracılığıyla ulaşmasının sağlanacağını söyledi.

Tuğyan: İmkânlar yaratacak

Şekerbank adına protokole imza koyan Tuğyan da, Agrio Firması ile başlattıkları bu modelin Şekerbank'ın vizyonuyla uyumuna dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yeni nesil finansal servislerin önemli bir unsuru olacağını belirtti.

Tuğyan, "Bu zor dönemde Kalkınma Bankası ve Şekerbank’ın fikir birlikteliği Agrio’nun teknoloji imkanları ile Kıbrıs Türk üreticisine önemli imkanlar yaratacak" dedi.

Erin: Son derece önemli

Erin ise, iki bankanın iş birliği ve kendilerinin projeye kattıkları dijital enstrümanların, hem kredilerin doğru yerlerde kullanılması, hem de kredilerin takibi açısından önemli olacağını ifade etti.

Şekerbank şubelerine başvurarak alınacak kredi ve beraberindeki çiftçi kartı ile çiftçilerin birçok, indirimden yararlanacağını belirten Erin, şirketlerin sunduğu enstrüman sayesinde de tarım amaçlı kredilerin kullanılma biçimi ve ihtiyaç duyulan tarım ürünleri ile ilgili devletin tarım politikalarının daha kolay üretebileceği bir veri tabanın hedeflendiğini anlattı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2021, 09:48