Yüzüne yüzüne vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde kız kardeşiyle tartıştığı gerekçesiyle eşini darp ettiği iddia edilen Abdülbaki Gökhan şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada zanlının önce eşiyle sözlü olarak tartışmaya başladığı, ardından yüzüne 2 yumruk vurup, boğazını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiği belirtildi.Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İzlem Kasap, zanlının, 21 Ekim 2021 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, evinin yatak odasında, kardeşiyle telefonda tartıştığı gerekçesiyle eşi ile önce kavga ettiğini, ardından yüzüne 2 yumruk vurup, boğazını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının eşinin şikayeti üzerine önceki gün tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mesele ile ilgili herhangi bir ifade vermediğini, işlemiş olduğu suçla ilgili tebliğ edilen yazılı davasına ‘kabul etmiyorum’ yönünde cevap verdiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, evli ve 5 çocuk babası olan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin30’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.