Farkındalık yaratılacak

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Geçitkale Belediyesi tarafından ‘Pembe Pazar’ etkinliği düzenlenecek. Geçitkale Belediyesi’nin himayesinde düzenlenecek etkinlik önümüzdeki Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Geçitkale kasaba meydanında gerçekleşecek. “Üretiyoruz, Savaşıyoruz, Farkındayız, Meme Kanserine Üreterek Dur diyoruz” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte adanın dört bir yanından gelecek ve çoğunluğu kadın üreticilerinden oluşan üretici stantları kurulacak.

Ayrıca çeşitli oyun grupları, konserler, jimnastik ve judo gösterilerinin yer alacağı ‘Pembe Pazar’ etkinliğinde toplumsal farkındalığı artırmak için üreticiler pembe kıyafetleri ile satış yapacak.

Erken teşhis çok önemli

Bu arada Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 22 Ekim Pembe Gün dolayısıyla mesaj yayımlayarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.



Kocaismail mesajında her yıl 200-250 civarında yeni meme kanseri vakası teşhisi yapıldığını söyledi.Kocaismail, KHYD’nin meme kanserine yakalanan kişilere ücretsiz olarak sunduğu, peruk, silikon meme, özel sütyen, lenf ödem korsesi, bandaş, fizik tedavi ve psikolog hizmetinin yıllık 200 bin TL’lik bir gider oluşturduğunu ifade etti.Pembe Gün kapsamında satılan ürünlerden gelecek gelir ile Derneğe kaynak sağlanmaya çalışıldığını belirten Kocaismail, gün dolayısıyla okullarda, bankalarda ve birçok iş yerinde pembe giyilerek meme kontrollerinin gerekliliğine dikkat çekildiğini belirtti.Kocaismail, erken teşhisi teşvik etmek adına katkı koyan herkesi kutladı ve teşekkürlerini sundu.