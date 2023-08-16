Genç sporcunun vedası üzdü

Türkiye’de tedavi gören hentbolcu 24 yaşındaki Emre Uyanıktürk hayatını kaybetti.

Bir süredir yurt dışında karaciğer nakli bekleyen Uyanıktürk’ün önceki gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Genç sporcunun ani ölümü ailesi ve sevenlerinin yanı sıra spor camiasında da üzüntü yarattı. Genç sporcunun ölümünü ailesi “Hikayemiz yarım kaldı” mesajıyla duyurdu.

Uyanıktürk, dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.