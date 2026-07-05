Gençler coşturdu

Geleneksel İskele Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli'nin konseriyle başlayan festival kapsamında önceki gece bir kez daha yerli sanatçılar sahne aldı.

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Yakamoz ve Grup Reva, seslendirdikleri birbirinden sevilen eserlerle festivale katılan müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan gruplar, hareketli parçaların yanı sıra duygusal eserleri de repertuvarlarına taşıyarak izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Festival alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek konser coşkusunu doyasıya yaşadı. Yerli sanatçıların enerjisiyle renklenen gecede katılımcılar müzik eşliğinde eğlenceli saatler geçirirken, festivalin birlik ve beraberlik ruhu da bir kez daha ön plana çıktı.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konserde, aileler ve gençler festival alanında keyifli vakit geçirdi. Müzik, alkışlar ve eğlence gece boyunca devam ederken, festival coşkusu İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'ni dolduran binlerce katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı.

Geleneksel İskele Festivali, önümüzdeki günlerde de birbirinden farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

