Gençlere tam destek sözü 



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman “Cumhurbaşkanlığı dışa açılan yegane kapımız. O kapı ve Cumhurbaşkanlığı bütçesi gençlerin dünyaya açılımı için mutlaka kullanılmalı” dedi.

Yapılan açıklamaya göre Erhürman, Alayköylü gençlerle buluştu, halk dansları çalışmalarını ve hazırlık maçını izledi ve çocuklarla futbol oynadı.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin esas itibariyle gençlerin dışarıya açılması için kullanılması gerektiğini söyledi.

Beraberindeki heyetle birlikte Alayköy Kültür ve Sanat Derneği, Alayköy Folklör Derneği, Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü’nü ziyaret eden CTP lideri Erhürman, gençlerle sohbet etti. Alayköy ile Çetinkaya minik takımları arasında gerçekleştirilen hazırlık maçını da izleyen Erhürman, çocuklara futbol topu hediye etti, maçtan önce sahaya girerek bir süre futbol da oynadı. Dernek ve kulüp ziyaretlerinde, bu tür kurum ve kuruluşları uzun süre yaşatmanın kolay olmadığını, özveri gerektirdiğini ifade eden Erhürman, 17 yaşındayken burada halk dansları oynadığını ve Alayköy içerisinde böyle duyarlı kişiler olmasının gelecek açısından umut verici olduğunu vurguladı.



“Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yılı verimli kullanılabilir”

“Cumhurbaşkanlığı makamı yurtdışına açılan yegane kapımızdır” diyen Tufan Erhürman, sadece kültür sanat derneklerinin değil, yurtdışında ülkeyi kim temsil edecekse Cumhurbaşkanlığı’ndaki bütçenin, onların desteklenmesinde kullanılması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “Madem ki orası dışarıya açılıyor, oradaki bütçenin de esas itibariyle oradaki gençlerin dışarıya açılması için kullanılması gerekiyor” dedi.