101 yaşında veda etti

Mustafa KÖKER

Yaşamını İngiltere’nin başkenti Londra’da sürdüren İngiliz Ordusu’ndan emekli Kıbrıslı Türk Yüzbaşı Derviş Niyazi 13Ağostos 2020 tarihinde 101 yaşında hayata veda etti.

Yakın tarihin canlı tanıklarından Kıbrıslı Türk Derviş Niyazi Londra’da toprağa verildi.

Kıbrıs’ta polis olarak göreve başlayan daha sonra İngiliz Ordusu’na katılan Niyazi, Suriye-Filistin cephesinde savaştı.

En uzun yaşayan askerler arasında yer alan Niyazi, Kraliçe II. Elizabeth’in geleneksel ‘Garden Party’sine de davet edilmişti.

Son asrın canlı tanığı

Derviş Niyazi, 12 Şubat 1919’da Lefkoşa’da Arabahmet Mahallesinde, Niyazi Molla Abbas’ın oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı.

Bir evin, bir evladı olan Niyazi, Baf Kukla’da İlkokulu bitirdi.

Sonra Lefkoşa’da Haydarpaşa Lisesini ve İngiliz Okulunu tamamladı.

Niyazi 1939 yılında polis okuluna yazıldı. Kıbrıs’ta polis olarak başlayan hayatını İngiliz Ordusu’nda asker olarak sürdüren ve II. Dünya Savaşında Suriye-Filistin cephesinde savaştı.

Beş lisanı da ana dili gibi konuşan asırlık çınar Yüzbaşı Derviş Niyazi, Kraliçe II. Elizabeth’in geleneksel ‘Garden Party’sine de davet edilmişti.

Niyazi, en küçük çocuğu Betül Ekrem ile Buckingham Sarayına gitmişti. Birinci Dünya Savaşının 100’üncü yılı nedeniyle davet edilen ve sayıları iyice azalan emekliler, gazilerle sarayın bahçesinde ağırlanmıştı.

Orada tahtın varisi veliath Prens Charles ve Kraliçe’nin gelini Wessex Kontes’ı Sophie’ye tanıştırılmış ve onlarla sohbet etmişti.

Londra’da toprağa verildi

Derviş Niyazi, 23 Ağustos Pazar günü Essex Ilford’da Gardens Of Peace Kabristanında, kızı Zehra Betül Derviş, oğlu Öner eşi Noreen Dervish damadı Şevket Ekrem ve torunları Selma, Melis ve Arın Ekrem, Bakıcısı Zehra ile din görevlisi Burhan Aygün’ün katıldığı sade bir törenle toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020, 12:51