Kuzeyde 4, güneyde 14 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta 14 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakalarla kuzeyde toplam sayı 281, güneyde ise bin 474’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının bin 503 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Buna göre bugüne kadar yapılan test sayısı 111 bin 617’e, toplam vaka sayısı 281’e, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 192’ye, tedavisi devam eden vaka sayısı 85’e çıktı.

GKK: Covid-19 tedbirleri taviz verilmeden uygulanıyor

Bu arada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Covid-19 tedbirlerinin taviz verilmeden uygulandığını, GKK’da görev yapan, yarı zamanlı olarak da bir şirkette çalışan bir hekimin ve hekimle temaslı olabileceği değerlendirilen personelin karantinaya alındığını, ilk testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli olan, bir şirkette de yarı zamanlı olarak çalışan bir doktorun Coronavirüs test sonucu pozitif çıktı, söz konusu askeri birlik karantinaya alındı haberi basında yer almıştır.

Konu ilk tespitten itibaren hassasiyetle takip edildi, anılan doktor ile temaslı olabileceği değerlendirilen personel tespit edilerek karantina süreci başlatıldı, PCR testleri yapıldı. İlk yaptırılan test sonuçlarının negatif olduğu bilgisi alınmıştır. Covid-19 tedbirleri taviz verilmeden uygulanmaya devam edilmektedir.”

Güney Kıbrıs’ta 14 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte yapılan 2 bin 769 test sonucunda 14 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Yeni vakalarla toplam vaka sayısı bin 474’e ulaştı.

Rum haber kaynaklarına göre, vakaların 5’i temaslı, 5’i semptom gösterdiği için kendi isteğiyle test yaptıranlardan, 2’si yurtdışından, 1’i mikrobiyoloji laboratuvarında tespit edildi, 1'i de şahsi doktorunun yönlendirmesiyle gidip test yaptırdı.