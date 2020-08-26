Pandemi mağduru bir aile daha

Gönyeli’de yaşayan ve 7 aydan beri işsiz olan otobüs şoförü İzzet Çavuş, ev kirasını ödeyemediğini, çocuklarına bakmakta zorlandığını belirterek, iş bulması için kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Diyalog muhabirine konuşan Çavuş “Ben de pandemi mağduruyum ve ilgililerden yardım istiyorum” dedi.

Salgından önce işlerinin iyi olduğunu, ailesinin geçimini sağladığını ancak kapanma sürecinde işsiz kaldığını belirten Çavuş, açılımın ardından ise yeni bir iş bulamadığını söyledi. Çavuş, ev kirasının biriktiğini, en büyüğü 12,en küçüğü 6 yaşında 4 çocuğu olduğunu ifade ederek, çok zor durumda olduğunu ifade etti.

Aylardır işsizim

Eşinin çalıştığını ancak kazancının sadece mutfak masrafına yettiğini ifade eden İzzet Çavuş şunları anlattı:

“Pandemi’den sonra aylardır işsizim. Mesleğim şoförlüktür ve salgından önce kendi işimi yapıyordum. Salgın nedeniyle kapanma süreci oldu, dolmuşlar durdu. Ben de herkes gibi işimden oldum. Açılım süreci başladı ancak şu anda iş bulamıyorum.

Ailemi geçindirebilmek için çeşitli işlerde de çalıştım. Aylardır iş arıyorum, ev kiramı ödeyemedim.

En son ödemeyi geçen 2019 yılının ekim ayında yaptım, daha sonra hiç kira veremedim. Aylık kiram bin 700 lira ve şu anda toplam borcum 20 bin TL’ye ulaştı.

Ev sahibim de evlerini sattığını söyleyerek, çıkmam için bana bir ay süre verdi. Ancak başka ev tutacak param yok.

Ev sahibim sağ olsun çok anlayışlı bir insan, hiç zorlamadı beni. ‘Siz evden çıkın, ben evi sattım borcunu da sonra ne zaman paran olursa o zaman ödersin’ dedi.

Eşim de haftalık ve günlük temizlik işleri yapıyor. Onun kazancı da ancak mutfağa yetiyor. Şu anda bile bir ev tutsam en çok bin 500 TL ödeyebilirim. En büyüğü 12,en küçüğü 6 yaşında 4 çocuğum var.

İş ve ev bulabilmem için yardım bekliyorum.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020, 12:46