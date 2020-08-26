Yaşadıkları film olur

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, berberlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan Salih Sarıcaoğlu’nun son günlerde yaşadığı talihsiz olaylar, Corovavirüs’ün sağlık dışında insan hayatını nasıl olumsuz bir şekilde etkilediğini gözler önüne serdi. Tıraş ettiği müşteride pozitif vaka görülmesi nedeniyle 16 Ağustos’ta karantina otelinde gözlem altına alınan Salih Sarıcaoğlu, bir haftalık sürenin dolmasının ardından ikinci test sonucu da negatif çıkınca geçtiğimiz Cumartesi günü ailesine kavuştu.

Ancak Sarıcaoğlu’nun esas kâbusu o günden sonra başladı. Çevresinde herkes tarafından dışlandığını ifade eden Sarıcaoğlu’nun, geçim kaynağı olan berber dükkanına hiç kimse gitmiyor. İşlerinin tamamen durduğunu belirten Sarıcaoğlu, ailesinin de dışlandığını, küçük çocuğunun, yaz aylarında gittiği spor kursundan men edildiğini söyledi.

Sadıkoğlu destek verdi

Karantina süresi bittikten sonra İskele’ye dönerek dükkânını açan Salih Sarıcaoğlu, iki günlük sürede sadece bir kişiyi tıraş etti. O da Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu…

Eski müşterilerin dükkâna uğramaz olduğunu belirterek üzüntüsünü dile getiren berber Salih, “İnsanlar bırakın tıraş için dükkana gelmeyi, evimin önünden geçmekten dahi çekiniyor” dedi.

Kuluçka süresi bitti testim negatif

Yaşadıklarını anlatan Sarıcaoğlu, 16 Ağustos 2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı yetkililerince aranarak, bir hafta önce ülkeye gelen pozitif bir vaka ile temaslı olduğunun bildirildiğini ve karantina oteline davet edildiğini söyledi.

Karantina oteline gittiğini ve geçirdiği süre zarfında sağlık ekipleri tarafından kendisi ile yakından ilgilenildiğini aktaran Sarıcaoğlu, kuluçka süresi de göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos 2020 tarihinde kendisine PCR testi yapıldığını ve sonucun negatif çıkması ile taburcu edildiğini söyledi.

Kabus eve dönünce başladı

Eve döndüğünü ve ailesine kavuştuğunu anlatan Sarıcaoğlu, esas kabusun o günden sonra başladığını anlattı. Sarıcaoğlu, çevresinde kendisine cüzzamlı gibi muamele yapıldığını, dışlandığını ve berber dükkanına tek bir müşterinin dahi gitmediğini söyledi. Ailesinin de olumsuz yönde etkilendiğini belirten Sarıcaoğlu, 10 yaşındaki küçük kız çocuğunun, gitmekte olduğu bir spor kursundan men edildiğini de ifade etti.

Gerek maddi gerekse manevi olarak oldukça kötü etkilendiğini belirten Sarıcaoğlu, “Benim başıma gelenler herkesin başına gelebilir. Kaldı ki test sonucum negatif, kuluçka süresi de sona erdi”diyerek, herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

Hasan Sadıkoğlu: Hasan son derece titiz ve çalışkandır

Sarıcaoğlu’nun zor zamanlarında destek veren tek kişi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu oldu. Başkan Sadıkoğlu, Sarıcaoğlu’nun berber dükkanına giderek, tıraş oldu.

Salih Sarıcaoğlu’nun, İskele’de en temiz, en fazla hijyene önem veren ve kurallara harfiyen uyan berberler arasında olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, sabahın erken saatlerinden gece geç satlere kadar ailesini geçindirmek için çırpındığını söyledi. Geçtiğimiz Mart ayındaki önlemler çerçevesinde oldukça kötü etkilenen Sarıcaoğlu’nun şu an yaşadığı olayla da kötü etkilendiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, sadece ekonomik olarak değil manevi olarak da yıprandığını belirtti. Sadıkoğlu, “Bugün Salih arkadaşımıza gelerek tıraş olma fırsatı buldum. Gözlemlediğim kadarıyla hijyen kurallarına da tamamen uymaktadır. Bu herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Temaslı olup karantina oteline gitmek herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Umarım bu olay yaşanmadan önce gelen müşterilerde gelmeye başlar ve Salih arkadaşımızın mağduriyeti giderilir” şeklinde konuştu.