Polis alıcıların peşinde

Suna ERDEN

Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda 155 gram uyuşturucuyla yakalanan satıcı Mehmet Dikmen ile alıcı oldukları belirtilen Hasan Boncuk ve Şengül Akburç hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Polis, yakalanmadan önce 100 gram uyuşturucu satışı yapan Mehmet Dikmen ile alıcı Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’u dün yeniden mahkemeye çıkardı.

Ek süre talep eden polis, Dikmen’den uyuşturucu madde satın alan biri kadın iki kişinin daha arandığını, 150 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddenin kayıp olduğunu açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde 21 Ağustos 2020 tarihinde operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis memuru, Mehmet Dikmen’in şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine üstünün arandığını, çantasının içerisinde 150 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Zanlının pantolonun arka cebinde de naylona sarılı 5 gram sentetik cannabinoid bulunduğunu belirten polis, Dikmen’in suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Uyuşturucuyu alıp Gazimağusa’ya gittiler

Polis, zanlının ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a 100 gram ağırlığında uyuşturucu madde verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un

Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığına vurgu yaptı.

Zanlıların ikametgâhlarının arandığını dile getiren polis, Hasan Boncuk’un evinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtirken, Şengül Akburç’un evinde bir adet sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, zanlılar Mehmet Dikmen ve Hasan Boncuk’un gönüllü ifade verdiğini, zanlı Şengül Akburç’un ise gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Polis memuru, verilen ifadelerin araştırılacağını, biri kadın iki kişinin arandığını, 150 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddenin kayıp olduğunu dile getirerek, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.