Performansa tam not verdi

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Özersay, YDÜ’nün devam eden süreçte PCR testlerinin yapılması hususunda devlete çok önemli katkılarda bulunduğunu söyledi

Performansa tam not verdi
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’le görüştü.
YDÜ Hastanesi’nde saat 09.00’da gerçekleşen görüşme öncesi basına açıklama yapan Özersay, KKTC ve dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinin çeşitli sektörlerin yanında eğitim sektörünü de olumsuz etkilediğini, seyahat kısıtlaması ve benzeri kısıtlamalarla çeşitli önlemlerin alınmasının hükümet tarafından yapılıp, alınan kararların da ihtiyaç duyulduğunda güncellendiğini belirtti.
YDÜ’nün devam eden süreçte devlete çok önemli katkılarda bulunduğunu ve yurt dışından gelen yolcuların PCR testlerinin yapılması hususunda ortaya iyi bir performans koyduğunu anlatan Özersay, bunun için teşekkür etti. Özersay, bu ve bu tür kapasite artırımlarının ileriye götürülmesinin yanında, ayrıca yurt dışından gelen öğrencilerin vize ve benzeri işlemlerinin de toplantıda gündem maddesi olacağını aktardı.
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel de zor dönemlerden geçildiğine ve bu dönemlerde sağduyu, iş birliğinin önemli olduğuna işaret etti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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