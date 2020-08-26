‘Bombayla işim olmaz’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, parça tesirli bomba tasarrufu iddiası ile tutuklanan Muzaffer Girgin ile Doğan Girgin hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar devam eden soruşturma kapsamında dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis uyuşturucu suçlarından birçok sabıkası bulunan zanlı Muzaffer Girgin’in geçtiğimiz Haziran ayında cezaevinde bulunduğunu, bu süre içerisinde eski kız arkadaşı ile yaptığı telefon dökümlerinin inceleneceğini açıkladı.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı Girgin ise, “Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Uyuşturucu olsa anlarım, bombayla ne işim olur. Terörist değilim” diyerek kendini savundu

Telefon görüşmeleri incelenecek

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Engin Yıldız, 21 Ağustos 2020 tarihinde alınan bir bilgide Muzaffer Girgin’e ait olan ve Doğan Girgin ile birlikte yaşadığı Arıtepe Sokak Yeniboğaziçi’ndeki evinde parça tesirli bomba olduğunun öğrenildiğini anımsattı.

Alınan ihbar üzerine zanlıların 22 Ağustos 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyleyen Yıldız, aynı gün evlerinde arama yapıldığını söyledi.

Yıldız, yapılan aramada zanlıların evinin karşısında, 11 metre uzaktaki boş arazi içerisinde gömülü vaziyette poşet içerisinde patlayıcı madde olan parça tesirli bomba bulunduğunu hatırlattı.

Patlayıcı maddenin incelenmek üzere Patlayıcı Madde İnceleme Şubesi’ne, maddenin muhafaza edildiği poşetin ise Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne teslim edildiğini kaydeden Yıldız, emareler üzerindeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yürütülen soruşturmada zanlı Doğan Girgin’in 15 Kasım 2019 tarihinden beri ülkede kaçak olduğunun tespit edildiğini ifade eden Yıldız, bu suç ile ilgili de gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Zanlı Muzaffer Girgin’in cezaevinde bulunduğu 2020 yılı Haziran ayı içerisinde eski kız arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmelerinin de cezaevinden talep edildiğini belirten Yıldız, görüşmelerin soruşturmada önem taşıdığına dikkat çekti.

Zanlı Muzaffer Girgin’in cep telefonunun da emare alındığını belirten Yıldız, incelenmek üzere Data Veri İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini aktaran Yıldız, zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.