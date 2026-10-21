Gençlere yönelik en büyük destek

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, gençlere yönelik 10 destek paketini açıkladı. İlk araç, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon alımlarında KDV muafiyetinden genç konut projelerine, maaş ve sosyal güvenlik prim desteğinden evlilik kredisine kadar uzanan paket kapsamında, desteklerin büyük bölümünün seçimlerin ardından hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlk kez çalışma hayatına katılacak gençlere yönelik 50 bin TL maaş ve yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteğinin ise Ocak 2027’de uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Destek 1: İlk arabam desteği

Üstel’in açıkladığı ilk destek, 18-25 yaş aralığındaki gençlere yönelik “İlk Arabam” uygulaması oldu. Buna göre, gençlerin 1600 cc ve altında araç alımlarında bir defaya mahsus KDV sıfırlanacak. Plakalı ikinci el araç alacak gençlere ise üç yıl vadeli kredi faizi desteği sağlanacak.

Destek 2: Bilgisayar ve tablet alımında KDV muafiyeti

“Genç Teknoloji” desteği kapsamında 16-24 yaş aralığındaki gençlerin bilgisayar ve tablet alımlarında bir defaya mahsus KDV sıfırlanacak.

Destek 3: İlk akıllı telefona KDV muafiyeti

“Genç İletişim” desteğiyle 16-24 yaş aralığındaki gençlerin ilk akıllı telefon alımında bir defaya mahsus KDV sıfırlanacak.

Destek 4: Öğrencilere ücretsiz internet

Eğitim gören gençlere yönelik internet desteği kapsamında ücretsiz internet paketi uygulaması başlatılacak.

Destek 5: Beş yılda 5 bin genç konutu

Gençlerin konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla “Genç Konut” projesi devreye sokulacak. Üstel, önümüzdeki beş yılda 5 bin genç konut yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Genç konutların, gençlerin mali durumları dikkate alınarak özel koşullarla verileceğini belirten Üstel, mevcut sosyal konut projelerinin ise kendi koşullarıyla devam edeceğini söyledi.

Destek 6: İlk kez işe girecek gençlere 50 bin TL maaş

İlk kez çalışma hayatına katılacak, 35 yaşına kadar olan gençlere yönelik istihdam desteği kapsamında 50 bin TL maaş desteği ve yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak.

Üstel, “İşi olmayan genç bırakmayacağız. Her gencimizi iş sahibi yapacağız” dedi.

Destek 7: Kırsal kesim arsasına ev yapma kredisi

Kırsal kesim arsası sahibi olup ev inşa etmek için yeterli maddi imkânı bulunmayan vatandaşlara yönelik “Ev-Yap” konut kredisi desteği başlatılacak. Düşük faizli ve uzun vadeli olması öngörülen kredinin seçimlerin ardından devreye alınması hedefleniyor.

Destek 8: İlk evim kredisi ve beyaz eşya muafiyeti

Üstel, gençlerin konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla daha önce başlatılan “İlk Evim” kredilerinin devam edeceğini belirtti. Böylece gençlerin konut satın alabilmesi veya kırsal kesim arsaları üzerine kendi evlerini inşa edebilmesi desteklenecek.

Bu kapsamda, kırsal kesim arsası üzerine ev inşa etmeye başlayan veya sosyal konut sahibi olan yeni evli gençlere, evlilik belgelerini ibraz etmeleri halinde beyaz eşya alımlarında gümrük vergisi muafiyeti de sağlanacak.

Destek 9: 500 bin TL evlilik kredisi

Gençlerin aile kurmasını desteklemek amacıyla 18-28 yaş aralığındaki genç çiftlere yönelik evlilik kredisi uygulaması başlatılacak. Üstel’in açıklamasına göre çiftlere 36 ay vadeli, faiz destekli 500 bin TL evlilik kredisi verilecek.

Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından evlenen gençlere yapılan nakdi yardımın 200 bin TL’ye çıkarılması öngörülüyor.

Destek 10: Ücretsiz üniversite eğitimi

Üstel’in açıkladığı son destek ise üniversite eğitimiyle ilgili oldu. Buna göre, 2027 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavla üniversitelere yerleştirilecek KKTC vatandaşı öğrencilerin harçlarının tamamı devlet tarafından karşılanacak.

Mevcut üniversite öğrencilerinin de uygulamadan yararlanabileceğini belirten Üstel, not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan KKTC vatandaşı öğrencilerin aynı haktan faydalanabileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026, 09:39