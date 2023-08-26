Geniş çaplı operasyon

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahaları içerisinde önceki gece 20.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2 bin 667 sürücü kontrol edildi. Polis, 425 sürücüye ceza yazarken, 21 araç da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, cafeler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu ise toplam bin 350 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 10’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 150 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.

Girne’de 580 sürücü denetlendi

Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu ise toplam 580 araç sürücüsü kontrol edildi. 66’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 184 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 18 araç trafikten men edildi.

Alkollü sürücüler tespit edildi

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında alkollü içki satışı yapılan yerler, bet ofisleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplam 737 araç sürücüsü kontrol edildi. 13’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

