Tecavüzle suçlanıyor

Girne’de evine misafir olarak çağırdığı 19 yaşındaki kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmek isteyen 29 yaşındaki Nijerya uyruklu Oluwayanmife Ayomide Ajiboye istediği olmayınca zorbalığa başvurdu. Zanlı, 19 yaşındaki kızın boğazını sıktı ve tecavüz etti. Olayın ardından soluğu Girne Adli Şube’de alan genç kız, yaşananları anlatarak, şikayetçi oldu. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlıyı tutuklarken, 19 yaşındaki kızı doktor kontrolünden geçirerek, rapor aldı.

Hakkında, ‘cinsel tecavüz ve ciddi darp’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Konak Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kendisi ile birlikte olmak istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı N.E.S.’yi boğazını sıkarak, darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının akabinde 19 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiğini belirtti.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını kaydeden polis, yastık kılıfı, yatak örtüsü ve çarşafın emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, 19 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini söyledi. Hem zanlıdan hem de 19 yaşındaki kızdan swap örnekleri alındığını belirten polis memuru, bu kanıtların incelemesinin yapılacağını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.