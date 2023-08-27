Modern spor eğitimi verilecek

Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde modern spor eğitimleri vermek üzere kurulan Galatasaray Akademi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ile basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik başta olmak üzere birçok branşı kapsayan bir iş birliğine imza attı.

İmza töreninde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Sportif İş Ortakları Direktörü Fehmi Naci Cansun yer aldı.

İmzaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, kürsüye gelerek konuşma gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başkan Dursun Aydın Özbek, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi. Lansman plaket töreniyle sona erdi.