Geniş tabanlı seçim hükümeti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, ülkenin ihtiyacının geniş tabanlı bir hükümet modeli olduğunu dile getirdi.

Senin, tarafların uzlaşması halinde bu modelin seçim hükümeti olabileceğini ifade ederek, Meclis içinde grubu bulunan partilerin, hem birbirlerini denetleyebileceğini, hem de ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde, elzem kararları alabilecek kabiliyete sahip olabileceğini kaydetti.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, telefonla katıldığı televizyon programında, HP Parti Meclisi’nin mevcut koalisyon görüşmelerini enine boyuna tartıştığını söyledi.

Kendileri açısından muhalefette kalmanın da bir yol olduğunu aktaran Senin, süreci gözlemlediğinde koalisyon oluşması için bir veya iki modelin söz konusu olabileceğini aktardı.

Halkın Partisi’nin 2018 yılından itibaren hükümette yer alarak elini taşın altına koyduğunu ve zor zamanlarda sorumluluk aldığını ifade eden Senin, özellikle pandemi döneminde, ana muhalefet partisinin de, ülke yönetimi için çözüm önerileri olduğunu ve gelinen aşamada bu söylemlerin ortak akılla hayata geçebilmesi için bir fırsat ortaya çıktığını belirtti.

Partilerin, partisel çıkarları bir yana bırakarak, ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına, tüm toplumun kucaklayacağı bir model için karar alması gerektiğini düşündüğünü aktaran Yenal Senin, günün sonunda böyle bir oluşum için olumlu adımlar atılacağını temenni etti.

Son günlerde basında yer alan “UBP-DP-YDP hükümetinin kurulacağı” yönündeki soruya cevap veren Yenal Senin, bu modelin hayata geçebilmesi için Meclis’ten güvenoyu alması gerektiğini ama mevcut durumda güvenoyu için yeterli sayı görülmediğini söyledi.

Senin ayrıca, azınlık hükümeti modelinin planlanması durumunda ise bu sayının Meclis açılımı için nisabı bile sağlamaya yetmeyeceğini, bu konuda Merkez Yürütme Organı ve Parti Meclisi ile parti kararı aldıklarını da vurguladı.

