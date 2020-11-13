21 pare top atışı yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37. kuruluş yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, yarın saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

İlk tören yarın saat 15.00’te Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarında yapılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarındaki tören ise, inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda saat 15.30’da yapılacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören 15 Kasım Pazar günü 12.00’de, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 12.30’da başlayacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise 08.00’de başlayacak.

Cumhuriyet Korteji bugün saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayarak, 11.30’da Cumhurbaşkanlığı önünde tamamlanacak.

Gazimağusa’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 09.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak, İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 10.00’da yapılacak.

15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtında yer alacak kutlama töreni, 15.30’da başlayacak.

İskele’de 15 Kasım töreni saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Güzelyurt’taki ilk tören saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Lefke’deki tören ise saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik’teki tören Belediye Park Gazinosu’nda saat 09.00’da başlayacak.

