‘Gerekli adımlar atılacak’

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, hedeflerinin KKTC'yi parlamentolar arası diyalogla uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, BRT’de 18. Saat adlı programa konuk oldu.

Tipioğlu, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, beraberindeki heyet ile gerçekleştirdikleri temaslara dikkat çekti.

Hedeflerinin KKTC'yi parlamentolar arası diyalogla uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek olduğunu söyleyen Tipioğlu, her platformda Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tipioğlu, Güney Kıbrıs’ın silahlanma faaliyetlerine de işaret ederek, bölgede iyi komşuluk ilişkilerinin önemli olduğunu, sorunların uluslararası hukuk kapsamında çözülmesi gerektiğini belirtti, olası bir sıcak çatışmadan bölgedeki herkesin zarar göreceği uyarısında bulundu.

Adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin denizlerde en az Rumlar kadar hakka sahip olduğunu söyleyen Tipioğlu, Güney Kıbrıs'ın bunu hiçe sayarak 2003 yılından bu yana tek taraflı eylemlerde bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KKTC ziyareti ve bu ziyaretin Güney Kıbrıs'taki yankılarını da değerlendiren Tipioğlu, Kıbrıslı Türklerin yapıcı tavrına rağmen Güney Kıbrıs'ın yapılan her türlü girişimi sabote ettiğini ifade etti.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti devleti, KKTC ve Kıbrıs Türk halkıyla ilgili her türlü gelişmeyi titizlikle takip etmedir” açıklamasını yaptı.