Bagajda can verdi

Kıbrıslı Türk ve yabancılardan oluştuğu iddia edilen insan kaçakçılığı çetesine düzenlenen operasyon esnasında Rum polisinin dur ihtarına uymayıp kaçan şahıslardan biri olan Mehmet Ali Uluçay aracıyla Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı. Zanlının aracında mermi izleri tespit edilirken, insan kaçakçılığı operasyonu esnasında Rum polisi tarafından açılan ateş sonucu oluştuğu değerlendirildi.

Kıbrıslı Türk 2 şahsın daha arandığı olayla ilgili her iki tarafta soruşturma sürerken, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Pakistanlı 24 yaşındaki gencin insan tacirleri tarafından kiralık aracın bagajında kuzeye geçirilmek istendiği, ihbar alan ekiplerin olay yerine gittiği belirtildi.

Tacirler kaçtı, polis ateş açtı

Elde edilen bilgilere göre; insan kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar alan Rum polisi, Bodamya köyü yakınlarında devriye gezmeye başladı. Üç polisin içinde bulunduğu bir devriye aracı, bölgede şüpheli hareketlilik fark etti. Bölgede biri kiralık 3 ayrı araç tespit eden polis, dur ihtarı yaptı. Ancak sürücüler durmayarak kaçarken, polis ateş açtı.

Bu esnada kuzeyde kiralandığı ortaya çıkan aracın bagajında bulunan Pakistanlı şahıs, polis kurşunlarının hedefi oldu.

Operasyon esnasında araçlar olay yerinden kaçarken, aynı gece, güney Lefkoşa’nın Strovolo bölgesindeki açık bir alanda genç bir erkeğe ait ceset bulundu.

Yapılan araştırma sonucu 24 yaşındaki Pakistanlı bir gence ait olarak tespit edildi. Cesette kan izine rastlanmazken, kürek kemiğinde bir yara olduğu ve yaranın içinden küçük bir taş çıkarıldığı belirtildi. Adli tabip Nikolas Haralambos, yaranın taş nedeniyle oluştuğunu ifade ederek şüpheli durum olmadığına dair rapor verdi.

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan otopside, gencin ateşli silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cesetten çıkarılan mermi çekirdeği balistik incelemeye alındı. Balistik incelemesi sonucu merminin Bodamya’daki olay sırasında ateş açan polislerden birinin silahına ait olduğu tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine, Bodamya’daki operasyona katılan polisler ve cesedi ilk inceleyen adli tabip hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaçak 4 kişiden 2’si yakalandı

Bu arada Rum polisi olayla ilgili 3 Kıbrıslı Türk ve bir Kamerunlu hakkında tutuklama emri çıkardı. İncelenen kamera görüntülerinde kiralık aracı kullanan 39 yaşındaki Kamerunlu şüpheli önceki gün tutuklandı. Olayda kullanılan kiralık araç da Rum polisi tarafından emare olarak alındı.

Kuzeye kaçtıkları iddia edilen 3 Kıbrıslı Türk ise aranan şahıs ilan edilerek, KKTC makamlarına bildirildi. Polis tarafından aranan 3 kişiden biri olan Mehmet Ali Uluçay, önceki gün Girne Limanı’ndan aracıyla çıkış yapmak isterken yakalandı.

Hakkında “İnsan kaçakçılığı ve birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Aracında mermi izleri tespit edildi

Polis, 5 Ocak 2025 tarihinde güneyde meydana gelen ve henüz adını bilmedikleri Pakistanlı bir şahsın ölümüyle sonuçlanan olay ve insan kaçakçılığıyla ilgili aranan zanlının, önceki gün Girne Limanı’ndan ND 127 plakalı aracıyla çıkış yapmak üzereyken yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının olayla ilgili itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini aktardı. Zanlının aracının sağ arka kısmında mermi izi bulunduğunu kaydeden polis, Pakistanlı şahsın kim olduğu ile ilgili Bilgi Değişim Ofisi ile görüşme yapılacağını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.