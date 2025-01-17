Suça suç ekledi

Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’nden 4 adet akü çalan İsmet Sariler hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde, “Bina açma, mülke tecavüz, hırsızlığın yinelenmesi” suçlarından yargılanan İsmet Sariler 24 ay hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın daha önce hırsızlık suçundan hüküm giyesine rağmen ıslah olmayıp suç işlemeye devam etmesi ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildi.

Yargıç, sanığın 8 Haziran 2019 tarihinde Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’nin zemin kısmında bulunan jeneratör odasının telli penceresini kısmen yırtarak oda içerisine girdiğini söyledi.

Yargıç, sanığın jeneratör üzerinde monteli bulunan 2 adet aküyü taşlarını kesip kasti hasara uğrattıktan sonra aldığını belirtti. Yargıç, sanığın yine jeneratör odası içerisinde bulunan 2 adet 120 amber eski aküyü çalıp aynı yerden çıktığını söyledi.

Yargıç, olaydan 2 gün sonra yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntülerinden sanığın tespit edildiğini kaydetti.

“Param yoktu bundan dolayı yaptım”

Tutuklanan sanığın "param yoktu bundan dolayı yaptım" dedikten sonra gönüllü ifade verdiğini, aküleri hurdacıya sattığını itiraf ettiğini ifade eden yargıç, sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirtti.

Sanığın mahkum olduğu bina açma suçunun 7, hırsızlığın yinelenmesi suçunun ise 5 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, “Bina açma, sirkat ve mülke tecavüz suçları toplumun huzurunu kaçıran, endişeye sürükleyen suçlardandır. Bu tür suçlar toplumun huzur ve güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir” dedi.

Sanığın mahkum olduğu suçların nitelik itibariyle ağır ve ciddi suçlardan olduğunu kaydeden yargıç, gün geçtikçe yaygınlaştığını dile getirdi.

Yargıç, sanığın 11 Kasım 2015 tarihinde verilen hapislik cezasına rağmen ıslah olmadığını da söyledi.

Yargıç ,sanığın işlediği suçlardan ötürü pişman olduğunu, davalarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirterek, bu faktörlerin hafifletici faktörler olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, sanığa ceza tayin ederken ağırlaştırıcı faktörleri, lehine alınan hafifletici faktörleri ve meselenin tüm ahval ve şartlarını tezekkür ettikten sonra 24 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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