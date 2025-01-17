Büyük ödül

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, göre süresinin bitmesine 4 gün kala Güney Kıbrıs’la askeri anlaşmayı onayladı.

Askeri anlaşmaların diğer şeyler yanında Rum Yönetimi’nin ABD’nin askeri teçhizatlarına ücretsiz erişmesiyle de alakalı olduğunu yazan Alithia gazetesi “ABD-Kıbrıs Askeri Anlaşması Resmileştirildi” başlıklı haberinde, söz konusu anlaşmaların Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki 1’inci Stratejik Diyaloğun gerçekleştirildiği ekim ayından bu yana bilindiğini ve dün yalnızca ABD tarafından resmileştirildiklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise “Amerika’nın Silah Deposuna Erişim Hakkı Elde Ediyor” başlıklı haberinde, Joe Biden’ın Beyaz Saray’daki son faaliyetlerinden birinin Güney Kıbrıs’la alakalı olarak imzaladığı başkanlık kararnamesi olduğunu ve Biden’ın söz konusu kararıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın ABD’den savunma malzemeleri ve savunma hizmetleri alabileceğini kaydetti.

Joe Biden’ın oval ofisten çıkmadan önce ABD’yle iş birliğinden ötürü Rum kesimini ödüllendirmeye özen gösterdiğini ve tarihi öneme sahip bir kararnameye imza attığını yazan gazete, Biden’ın kararının Güney Kıbrıs’a ABD’nin savunma malzemeleri ve hizmetlerine erişim hakkı sağladığını yineledi.

Bu karardan mutlu olan Rum kesiminde Biden hükümetiyle iş birliğini mümkün olan en iyi şekilde kapattığı düşüncesi oluştuğunu yazan gazete, Biden’ın imzaladığı kararnameyle Güney Kıbrıs üç ayrı askeri program aracılığıyla savunma ekipmanı, malzemeleri ve hizmetlerini alma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Üç ayrı program

Gazeteye göre bu üç programdan ilki, Yurt Dışı Askeri Satış Programı, ABD hükümetinin uluslararası ortaklarına savunma malzemeleri, hizmetleri ve eğitimlerin aktarılmasıyla ilgilidir. Bu programla şirketlerden değil doğrudan ABD hükümetinden edinme imkanı sağlayacağı askeri teçhizat daha ucuza mal olacak.

Program, ABD ile Rum kesimi arasında ortak tatbikat da öngörüyor. İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi Programı ise hali hazırda ABD tarafından kullanılan ve programa katılan ülkelere ücretsiz veya düşük fiyata verilebilecek ihtiyaç fazlası savunma malzemesi sağlanması; Güvenlik Destek Programı ise özellikle kara ve deniz sınırlarının güvenliği ve terörle mücadeleyle ilgili olarak, eğitim ve malzeme sağlanmasıyla ilgili.

Rum kesimi açısından bu kararın Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili stratejik iş birliğinin düzeyini belirleyici bir şekilde yükselten tarihi öneme sahip bir gelişme olduğunu öne süren gazete, bunun yalnızca savunma alanında değil, verdiği siyasi mesajlar açısından da iki ülkenin savunma ilişkilerinde önemli bir gelişmeden ibaret olduğunu savundu.



Stok fazlası malzeme

Askeri açıdan ise bu kararın, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) modernizasyonu ve ülkenin savunma açısından güçlenmesine doğrudan yansıması olduğunu kaydeden gazete, anlaşmanın doğrudan Amerikan hükümetinden ücretsiz olarak veya çok düşük fiyata savunma malzemesi tedarik etme ve stok fazlası malzemeye erişim imkanı sağladığını yineledi.

Washington tarafından ise bu programlara erişimin ABD ile Güney Kıbrıs arasında güvenlik alanındaki artan ikili işbirliğini daha da güçlendirdiğinin altının çizildiğini kaydeden gazete, bu programlar aracılığıyla iki ülkeye bölgesel insani krizler, kötü niyetli eylemler, terör ve uluslararası örgütlü suçlarla mücadele konusunda birlikte hareket etme olanağı tanıdığını kaydetti.

ABD Büyükelçisinin açıklaması

Gazete, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie D. Fisher'in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da yer verdi. Rum Yönetimi’nin savunma malzemesi satışına uygun olduğunu belirten Fischer, bunun ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın ileriye götürülmesi açısından önemli bir adıma işaret ettiğini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025, 10:07