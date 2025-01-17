Endişe verici

Hüseyin ÇİÇEK

Yeni yılın ilk 16 gününde meydana gelen trafik kazalarında can kaybı sayısı 5’e yükseldi.

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda dün sabah meydana gelen kazada 27 yaşındaki Furkat Bazarow hayata veda ederken, Çamlıbel - Yılmazköy anayolunda 14 Ocak’ta yaşanan kazada ağır yaralanan 81 yaşındaki Özenç Sarp da dün akşam yaşamını yitirdi.

Can kaybının 5’e yükselmesi ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Uzmanlar, trafik kazalarına yönelik ciddi önlemlerin alınması ve cezaların artırılması gerektiğini söyledi.

Bu arada son bir hafta içinde ülke genelinde 16 bin 440 sürücüyü denetleyen polis, 2 bin 727’sine çeşitli suçlardan ceza kesti. Suçlarda aşırı sürat ve dikkatsizliğin ilk sırada geldiğine dikkat çeken polis, bir hafta içinde 205 aracın trafikten men edildiğini, 8 sürücünün de tutuklandığını açıkladı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, bir can kaybı oldu

Furkat Bazarow’un ölümüyle sonuçlanan kaza dün saat 03.40 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 03.40’da Lefkoşa istikametinden Gazimağusa’ya doğru süratli ve dikkatsizce ET 678 plakalı salon aracın sürücüsü Abdullah Pirliyew, Demirhan’da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp çıkarak takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada, araçta bulunan Furkat Bazarow olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Abdullah Pirliyew ise hafif yaralandı. Pirliyew’in 136 miligram alkollü olduğu belirlendi.

Yoğun bakımda 2 gün dayandı

Özenç Sarp’ın ölümüyle sonuçlanan kaza ise 14 Ocak’ta meydana geldi. Kılıçaslan Mevkiinde seyreden Ahmet Kurtul (E-64) yönetimindeki HR 010 plakalı araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçti. Sürücü, bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Reşat Sarp (E-84) yönetimindeki PR 129 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, banket içerisinde çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan PR 129 plakalı araç sürücüsü Reşat Sarp ile HR 010 plakalı araç sürücüsü Ahmet Kurtul, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Özenç Sarp (K-81), Kolan Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Özenç Sarp’ın dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Yılın ilk kazasında bir kişi öldü

Yılın ilk kazası ise 10 Ocak tarihinde meydana gelmişti. Taşpınar - Bostancı anayolunda saat 07.30 sıralarında yaşanan kazada 68 yaşındaki Salih Özgünalp yönetimindeki LV 619 plakalı traktör ile Taşpınar istikametinden Bostancı istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmişti. Traktörün altında kalan Özgünalp olay yerinde yaşamını yitirmişti.

13 Ocak’ta 2 kaza, 2 can kaybı

Yılın ikinci ve üçüncü trafik kazaları ise 13 Ocak’ta İskele ile Büyükkonuk’ta meydana gelmişti.

İskele’deki kaza, İlmiza Yiğit yönetimindeki motosikletin, kamyon araçla çarpışması sonucu gerçekleşmişti. Ağır yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlmiza Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yolda hayatını kaybetmişti.

Büyükkonuk- Kaplıca anayolunda meydana gelen kazada ise Atlen Erken yaşamını yitirmişti.

Çayırova Senmar Çemberi ile Büyükkonuk Çemberinin 2-3'üncü kilometreleri arasında meydana gelen kazada Atlen Ekren (E-50), yönetimindeki HP 064 plakalı araç ile Çayırova istikametinden, Büyükkonuk Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak su giderine düşüp kontrolsüzce ilerledikten sonra önce trafik levhasına ardından da köprü başlangıcındaki beton sete çarpıp durmuştu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Atlen Ekren yaşamını yitirmişti.