Sevenleri perişan

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka'da tarlada çalışan 62 yaşındaki Tamer Zeden, saban bakımını yaptığı sırada çalıştırdığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün saat 09.30 sıralarında, Mutluyaka’da, Tamer Zeden tarla içerisinde kullanımındaki traktörün arkasında takılı bulunan sabanın bakımını yapmak için, yerde bulunduğu sırada çalıştırdığı traktörün ileri hareket etmesi ile arka tekerleğinin üzerinden geçmesi neticesinde ağır şekilde yaralandı. Tamer Zeden, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2 yıl önce emekli oldu

Mormenekşeli olan ve Mutluyaka ikamet eden Tamer Zeden, Telefon Dairesi Gazimağusa Şubesi sorumlusu olarak görev yapmış ve 2 yıl önce emekli olmuştu. Zeden’in bir erkek evladı bulunuyordu. Zeden’in cenazesinin, yapılacak olan otopsinin ardından defnedileceği açıklandı.

