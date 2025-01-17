Törenle uğurlanacak

Cumhuriyet Meclisi eski milletvekillerinden Dr. Altan Yavuz 86 yaşında hayatını kaybetti.

Yavuz için bugün saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Altan Yavuz daha sonra Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.

Üstel: Derin üzüntü duydum

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurucularından, bir dönem Lefkoşa ilçe başkanlığı görevinde bulunmuş, eski milletvekili, milli mücadelenin öne çıkmış isimlerinden, hekimlik mesleğiyle simgeleşmiş Dr. Altan Yavuz’un vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulunan Üstel, “Vatansever görüşleriyle, halkına hizmetleriyle unutulmaz isimler arasında yerini alacak Merhum Altan Yavuz’a Allahtan Rahmet, ailesine, sevenlerine, milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dr. Altan Yavuz’un özgeçmişi

1939 yılında Limasol kazasının Yalova Köyü’nde doğan Yavuz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ihtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

1968 yılında devlet hizmetine giren Yavuz, üç yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek, özel çalışmaya başladı.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği, Jimnastik Federasyonu Asbaşkanlığı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Altan Yavuz, 23 Haziran 1985 tarihinde yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi, 18 Mayıs 1990 tarihinde milletvekilliği sona erdi.

Evli olan Yavuz, dört çocuk babasıydı.

