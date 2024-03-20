Ülke gerildi

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında sorgulanan Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi. Barış Sel’in kelepçeli vaziyette mahkemeye getirilmesi sırasında yakınları duygulu anlar yaşadı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 5 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan idari soruşturma sonucunda okul yetkilisinin 27 Şubat’taki ifadesinde Mahmut Barış Sel ile ilgili usulsüz not girişleri yapılarak, İşletme Bölümü’nden yüksek lisans diploması verilerek mezun edildiğini söylediğini kaydetti.

Polis, zanlının 18 Ocak 2023 tarihinde öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiğini, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiğini, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisans bölümünden mezun edildiğini belirtti.

Tez bilmecesi

Polis, zanlının 11 Mayıs 2023 tarihinde geçici olarak mezuniyet ve transkripti Polis Genel Müdürlüğü’ne sunarak barem içi artış almak için yazışmalar gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıya bu konuda izahat sorulduğunda üniversitenin direktörü olan ve şuanda cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’e tez sunduğunu söylediğini kaydetti.

Polis, Serdal Gündüz’den önceki gün alınan ifadede tez teslim almadığını, teslim edildiyse enstitüde bulunabileceğini söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, Sel’in de bazı beyanları olduğunu ve bunları araştıracaklarını kaydeden polis zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

10 dersi LAÜ’ de geçti

Polis, savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine diplomaların sunulmasıyla terfi ve barem içi artışı alınabildiğini kaydetti.

Polis, bir kişinin tezden geçmesi için biri okul dışından üçü okuldan 4 kişilik jüriye sunması ve onay alması gerektiğini açıkladı. Polis, yine Boşnak’ın sorusu üzerine okuldaki öğretmenlerden ifade alacaklarını söyledi.

Savunmanın da sorularını yanıtlayan polis, Sel’in 2011-2013 yılları arasında Lefke Avrupa Üniversitesinde yüksek lisansa başladığını, 9 ders aldığını, 2 yıl ara verdiğini daha sonra yeniden başlayarak ve bir ders daha alarak, toplam 10 dersi geçtiğini ancak tez aşamasında masteri bıraktığını açıkladı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

