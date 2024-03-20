Balistik inceleme yapılacak

Belinde silahla Lefkoşa sokaklarında dolaşırken yakalanan Veysel Akpınar ile suç ortağı Mehmet Karadal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polise yapılan ihbar sonucu Şht. Mehmet Kemal Sokak’ta tespit edilen Akpınar’ın üzerinde glock marka tabanca ile 9 mermi bulunduğu açıklandı.

Zanlının silaha ait mermilerin bir kısmını Mehmet Kocadal’ın evinde sakladığı kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 15 Mart 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında zanlının tasarrufunda silah olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa’da, Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada belinde bir adet 7,65 mm çapında glock marka tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının ayrıca silaha ait mermilerin bir kısmını Mehmet Karadal’ın evinde sakladığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde silahı Haspolat bölgesinde bir şahıstan teslim aldığını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, silahın balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade etti.

Polis, ayrıca Haspolat bölgesinde silahın teslim alındığı yerdeki güvenlik kameralarının inceleneceğini açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.