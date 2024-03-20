İbret verici

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Samet Dolu hakkındaki dava dün karara bağlandı. Dolu, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Kararı okuyan yargıç, 1 Ekim 2022 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Samet Dolu’nun zihinsel engelli A.Y. isimli 16 yaşındaki genç kızı aracıyla Yenierenköy ile Dipkarpaz arasında Florya adı verilen bir bölgeye götürdüğünü ve toprak yol içerisinde aracı durdurduğunu anlattı. Yargıç, sanığın aracın arka koltuğunda, müşteki kıza cinsel tecavüzde bulunduğunu aktardı. Engelli bir bireye karşı işlenen bu suçun asla affedilemeyeceğini ve hoş görülemeyeceğini vurgulayan yargıç, cinsel içerikli suçların arttığına dikkat çekti. Sanığın, konu suçu anayasa tarafından güvence altına alına vücut bütünlüğüne karşı işlediğine de dikkat çeken yargıç, hapislik dışında bir cezanın verilmesinin mümkün olamayacağını belirtti ve sanığın genç olmasını da dikkate alarak, 4 buçuk yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.