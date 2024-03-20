Telefon ve diploma henüz bulunamadı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruması polis subayı Şerif Avcil dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme her iki zanlı hakkında 6’ar gün ek tutukluluk emri verdi. Duruşmada Refiker’in evinde yapılan aramada usulsüz alındığı tespit edilen KSTÜ’ye ait yüksek lisans diploması bulunduğu açıklandı.

Ayrıca Avcil’in de diplomasını ve telefonunu polise vermeyerek gizlediği belirtildi.

KSTÜ’de yürütülen soruşturmanın yolsuzluk ayağı ile ilgili tutuklanan Derviş Refiker’in “irtikâp görevin yerine getirilmesi karşılığında para kabul etme”, “kamu hizmetinde görevli kişinin iltimas karşılığında para alması” ve “suç gelirini aklama” suçlarını işlediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Refiker’in 2022 yılı Haziran ve 2023 yılı Mart ayları içerisinde, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak KSTÜ tarafından açılacak olan tıp fakültesi bölümünün hızlı bir şekilde gündeme alınarak onaylanması amacıyla üniversiteden ödül aldığını söyledi.

Polis, ilk tespitlere göre, zanlıya Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne’de bir adet Airpods pro 2 kulaklık, 800 Amerikan Doları ve 700 Euro para verildiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, zanlının yine aynı sebeplerden dolayı YÖDAK binasında kapalı zarf içinde para aldığını ancak şuan itibarı ile miktarın henüz daha tespit edilemediğini mahkemeye aktardı.

Polis, 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK Genel Kurulunun toplantı gündeminde konu üniversiteye tıp fakültesi açılmasının görüşülerek oy birliği ile onaylandığını ve 14 Mart 2023 tarihli YÖDAK yazısı ile de üniversiteye bildirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Ödeme fişleri emare alındı

Polis memuru rüşvetle ilgili elde edilen belgeleri de mahkemede açıkladı.

Polis, 29 Haziran 2022 tarihli evrakta ‘YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker, tıp fakültesi ,veteriner fakültesi izin ve denetim 800 Amerikan doları’ yazdığını ve konu ödeme fişine zanlının ismini yazıp imzaladığını belirtti.

Polis, 20 Mart 2023 tarihinde düzenlenen ödeme fişinin ekinde bulunan bir cep telefon şirketine ait faturanın arkasında da ‘Derviş Refiker YÖDAK’ yazdığını, faturanın içeriğinde de ‘bir adet Airpods pro 2 kulaklık, 300 Amerikan doları’ notunun düşüldüğünü açıkladı.

Polis, 26 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta ise ‘ YÖDAK Derviş Refiker 700 Euro’ yazdığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta da ‘YÖDAK Derviş Refiker YÖDAK Tıp Fakültesi 5 bin Amerikan doları’, 17 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen ödeme fişinin ekinde bulunan bir cep telefon şirketine ait faturanın arkasında ‘YÖDAK Derviş bey için alınan” yazdığını belirlediklerini söyledi.

Polis, faturanın içeriğinde de ‘bir adet Airpods kulaklık, 230 Amerikan doları’, 19 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen evrakta ‘YÖDAK Derviş Bey’e verilen 5 bin Türk Lirası’ ve 3 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen evrakta da ‘YÖDAK Derviş Refiker’e verilen 5 bin TL’ yazdığının tespit edildiğini açıkladı.

Evinde arama yapıldı, sahte diploma bulundu

Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir adet Laptop, 2 adet boş airpods pro2 kulaklık kutusu, bir adet Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden alınmış İşletme Yönetimi Tezli yüksek lisans diploması ve yine zanlı adına düzenlenmiş transkript tespit edildiğini ve emare olarak alındığını söyledi.

Zanlıdan ikametgahında bulunan 2 adet boş airpods pro2 kulaklık kutuları ile ilgili izahat istendiğinde ‘hatırlamam’ dediğini söyleyen polis, yürütülen soruşturma neticesinde belirtilenlerden ayrı okul muhasebesinde mahsup fişi ve ödeme fişleri tespit edildiğini ekledi.

Konu evraklarda yapılan incelemelerde ‘YÖDAK Derviş bey 100 Euro’ yazdığını söyleyen polis, zanlının konu meblağı alıp almadığı yönünde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlının hazırladığı yüksek lisans tezi, okulda tutulan özlük dosyası ve okul kütüphanesinde olması gerekirken ikisinin de olmadığının öğrenildiğini kaydetti.

Polis, yüksek lisans diploması ile ilgili yürütülen soruşturmada 3 ders için hocaları tarafından başarısız not verildiği halde bir okul çalışanı tarafından geçerli not girişi yapıldığının tespit edildiğini ve bu yönde de soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifade, aranan emareler olduğunu ve yüksek lisans diplomasının tedavüle sürülüp sürülmediğinin araştırılması gerektiğine işaret ederek zanlının 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

Polis subayı 6 gün daha tutuklu kalacak

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan polis subayı Şerif Avcil aleyhine ise

“sahte belge düzenlemeye tahrik” suçlaması getirildi.

Polis, Şerif Avcil’e tutuklu olduğunun bildirilmesi sonrasında hiçbir izahat yapmayacağını, sanık hakkını kullanıp susacağını beyan ettiğini, diplomasının nerede olduğunun sorulması üzerine ‘bu diploma Lefkoşa’dan o yana gitmedi. Nerede olduğunu bilmem. Hiçbir yerde kullanmadım’ dediğini aktardı.

Polis, 15 Mart 2024 tarihinde zanlıya cep telefonundan ulaşıldığını ve şubeye celp edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının şubeye geldiği zaman cep telefonu istendiğinde telefonun nerede olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının telefonunu kendisini karakola getiren şahsın arabasında düşürmüş olabileceğini söylemesi üzerine ise arabanın arandığını ancak telefonun bulunamadığını da belirtti.

Polis, 3 günde 9 ifade alındığını, daha alınacak ifadeler olduğunu, zanlının diplomasının orijinalinin ve telefonunun arandığını aktardı.

Aranan 2 şahıs olduğunu da belirten polis, 8 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, subayı olduğu halde diploma ve telefon gibi emareleri gizleyerek polise yardımcı olmadığını belirtti.