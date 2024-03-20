‘Ceylan Operasyonu’

Suna ERDEN

Girne’de aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri düzenledikleri Ceylan Operasyonunda bir kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdi, Nijerya uyruklu Toochi Elvis Ogbuja ve Collins Chukwuemeka Michael’i tutukladı.

Girne bölgesinde uyuşturucu sattıkları öğrenilen ve kurye oldukları belirtilen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Michael’in uyuşturucu paketlerken yakalandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Mart 2024 tarihinde zanlıların Girne’de kaldığı eve baskın düzenlendiğini söyledi. Polis, zanlı Ogbuja’nın evden çıkmak üzereyken kapının önünde yakalandığını, üzerinde yapılan aramada cebinde 14 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis, Michael’in ise oturma odasında 100 gram hintkenevirini paketlediği esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Uyuşturucu parası da bulundu

Polis, evde yapılan aramada masa üzerinde her biri 25 gram olmak üzere paketlenmiş 4 ayrı pakette 100 gram daha hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edilen 355 sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, mutfak tezgah dolabı üzerinde araba anahtarı bulunması üzerine Ogbuja’den yapılan soruşturmalarda anahtarın apartmanın altında bulunan araca ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, Ogbuja’ya ait park halinde bulunan J2 705 plakalı araçta yapılan aramada arka yolcu koltuğu üzerinde 9 adet koli bandı ile bantlanmış vakumlu poşetler içerisinde yaklaşık 10 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Suçlarını itiraf ettiler

Polis, her iki zanlının da işledikleri suçları kabul yönünde gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranmakta olan şahısların olduğunu ve Girne içerisinde birçok yerde kamera kaydı izlenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 09:45