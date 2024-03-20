26’sı sahte çıktı

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin şikayeti üzerine 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması devam ediyor. Polis bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yürütülen soruşturmada bir eczacı daha tutuklandı.

Zanlı Melis Akdora dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Eczacının sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerden 26 tanesinin sahte çıktığı açıklandı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Akdora Eczanesinin sahibi olan zanlının mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktor Niyazi Perk ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 126 adet reçete gönderdiğini belirtti.

Polis, bu reçetelerden bin 56 tanesinin Perk tarafından yazıldığını, 822 tanesinin incelendiğini açıkladı. Polis, yapılan inceleme sonucu Perk’in yazdığı reçetelerden 26 tanesinin sahte çıktığını açıkladı.

Sahte reçetelerle ilgili 114 kişiden ifade aldıklarını soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.