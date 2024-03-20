45 gün bekleyecek

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzereyken valizinde kama, hava tabancası, uyuşturucu madde ve mermi bulunarak tutuklanan Bülent Kılınçay hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Polis, 7 Mart 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen zanlının valizinde yapılan aramada, bir adet tescilsiz hava tabancası ve şarjörü, 2 adet canlı mermi, bir adet canlı av fişeği, bir adet 70 santim uzunluğunda kama ve hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ifadesinde emareleri 21 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC'ye giriş yaparken getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, silah ve patlayıcı maddelerin balistik incelemeye gönderildiğini, sonuçların çıktığını, hiçbirinin KKTC’de kayıtlı olmadığını belirlediklerini söyledi.

Polis, uyuşturucu maddenin de devlet kimya laboratuvarına verildiğini sonucun çıktığını, bir gram 38 miligram hintkeneviri olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkede turist vizesi ile bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.