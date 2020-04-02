3 milyon litre süt  kaşar yapılacak

Covid 19 salgını nedeniyle iç piyasada süt tüketiminde yaşanan daralamadan dolayı yaşanan sıkıntı Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile aşıldı.

Ülkemizde, salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin litre, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanmasında ciddi sorunlar yaşanmakta olduğu gerçeğinden hareketle girişim başlatan hükümet, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan görüşmeleri neticelendirdi. Varılan anlaşmaya göre, 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılması sağlanacak.

Süt üretiminde yaşanan söz konusu sıkıntı, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşıldı.

Başbakan Ersin Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'a konuya destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Tatar, “her zaman her koşulda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti bu zor günlerde dahi KKTC’ne yardım eli uzatarak ekonomimize katkı koydu” dedi.

Tatar, Altay’dan bilgi aldı

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Esat Altay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener’i kabul ederek koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaçlı kişilere yapılan yardımlar konusunda bilgi aldı.

Görüşmede Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Esat Altay, yardım kampanyası kapsamında devam eden çalışmalarla ilgili Başbakan Tatar’a bilgi verdi.

Altay, 10 bin kolilik yardımın Kaymakamlık, muhtarlık ve belediyelerden gelen talepler dikkate alınarak yapıldığını ayrıca direkt olarak derneğe gelen taleplerin de süzgeçten geçirilerek yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerini ulaştırılması yönünde büyük çaba gösterildiğini ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ile iş birliğinde tek elden bu yardımların dağıtılmasını organize ettiklerini anlattı.

Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, böylesi zor ve sıkıntılı bu süreçte gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasının büyük önemi bulunduğuna işaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nı çalışmalarından dolayı kutladı.