AKEL’den Anastasiadis’e mektup

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun geçtiğimiz hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve okula giden Kıbrıslı Türkler konusunda gönderdiği mektuba da yer verdiler.

Mektubun geçtiğimiz hafta gönderildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kiprianu’nun mektupta Anastasiadis’ten, Kuzey Kıbrıs’ta ikamet etmekte olup, gerek çalışmak, gerek de okumak için Güney Kıbrıs’a geçmesi gereken Kıbrıslı Türkler konusunda kolaylıklar gösterilmesini istediğini kaydetti.

Gazeteye göre Kiprianu, mevcut gerçeklik nedeniyle, Kıbrıslı Türk çalışanların Güney Kıbrıs’taki işlerine günlük şekilde gidemediklerini ve bunun bir yandan Kıbrıslı Türk çalışanları iş anlamında güvensizliğe sevk ettiğini, diğer yandan da bu kişilerin çalıştığı işletmelerdeki normal işleyişte problemlere neden olduğunu dile getirdi.

Benzer problemin, yakın zamanda Güney Kıbrıs’taki okullarda eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler konusunda da ortaya çıkacağını dile getiren Kiprianu, meselenin Kıbrıs Türk makamlarının Güneyden dönen kişilerin karantinaya girmesini istemesiyle alakalı kararlarından ortaya çıktığını da iddia etti.

Kiprianu mektubunda, Rum Yönetimi makamlarının, ilgili kısıtlamaların Kıbrıs Türk makamları tarafından tek taraflı olarak kaldırılması durumunda, bu kişilerin çalışma ve okula gitme amaçlı günlük geçişlerini kolaylaştıracak şart ve koşullarla ilgili olarak bir planlama yapıp yapmadıklarını veya buna niyetleri olup olmadığını öğrenmek istediğini belirtti.

