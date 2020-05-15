Geçitkale’de yangın

Geçitkale'de, un fabrikası yakınlarındaki arazide yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında başlayan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Yangının nerden çıktığı henüz tespit edilemedi.

Çiftçiler Birliği yardım istedi

Öte yandan Çiftçiler Birliği yardım çağrısında buşundu: Geçitkale Kasabası batı girişinde Sarınç Restorant yanında çıkan yangın için acil olarak (tırmıklı) traktör ve su tankeri araçlarına ihtiyaç vardır.

Tırmıklı traktör ve su tankeri aracına sahip olan tüm vatandaşlarımızın yangın yerine gelmeleri önemle rica olunur..

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 14:59