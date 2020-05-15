HAZİNE-SEN üyeleri çalışmayacak

Hazine Çalışanları Sendikası, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Bütçe Dairesi, Merkezi İhale Komisyonu ve Maliye Bakanlığı Bilgisayar Bölümü’nde gerekli testler yapılıncaya ve dairelerde gerekli tüm önlemler alınıncaya kadar vatandaşların ve çalışanların sağlığı açısından görev kabul etmeyeceğini, gerekli olması halinde tüm ödemeleri durduracaklarını duyurdu.

Hazine-Sen yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeterli izleme süreci beklenmeden, Covid19 tehlikesinin tam anlamıyla ortadan kalkmadığı bir ortamda, yoğun şekilde vatandaşla temas halinde olan dairelerde test yapılmadan ve gerekli önlemler alınmadan tam kadro ile mesai yapılmasının doğru olmadığı kanaatinde olduklarını açıkladı.

Açıklamada, tüm çalışanlara Covid19 testi yapılması gerektiğini, dairelere girişlerin kısıtlanması, ateş kontrolü yapılarak giriş yapanların kayıtlarının alınması, ellerin dezenfekte edilerek, maskesiz girişe izin verilmemesi gerektiğini duyurdu.