Polise ihbarda bulundu

Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in 6 Temmuz’da katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarının yankıları sürüyor.

Halkın Partisi (HP), Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne ‘ihbar başvurusu’ yaptı.

HP Genel Başkanı Özersay, yaptığı açıklamada, başvuruda; “son günlerde yaşanan gelişmelerin, kamuoyunda görgü tanıklarının kendi ifadelerine dayalı iddiaların yer aldığını ve polisten, geçmişte açılan ve sonuçsuz kalan ya da kapatılan dosyanın yeniden canlandırılmasını, yeniden açılmasını” talep ettiklerini duyurdu.

Özersay, ayrıca polisin, Türkiye ile geçmişte yapılmış olan adli yardımlaşma anlaşmasının ilgili maddelerine dayalı olarak Türkiye’de bulunan bazı kişilerin ifadelerinin alınması için iş birliği mekanizmalarını devreye sokmasını da talep ettiklerini kaydetti.

HP lideri Özersay, şöyle devam etti:

Aslında duyduklarımız bu ülkenin alnında insan hakları ve demokrasi açısından kara bir leke olarak durmakta olan Kutlu Adalı faili meçhul cinayetini biraz olsun takip eden kimse için bir sürpriz değildir. Ancak konunun görgü tanığı olduğunu söyleyen bir şahsın kamuoyu önünde açık itirafıdır. Bahse konu şahıs bu cinayetin azmettiricilerinin, öldürme talimatını verenlerin kimler olduğunu isim, tarih ve mekan bilgisi vererek iddia etmektedir. Bu açıdan yeni bilgiler, iddialar ve ifadeler vardır. Bu nedenle dosya canlandırılmalı, yeniden açılmalı ve bu cinayetin sorumluları derhal araştırılıp bulunup cezalandırılmalıdır.

Adli yardımlaşma anlaşmasını devreye sokun

Özersay, “TC-KKTC Ticari ve Cezai konularda adli yardımlaşma, tanıma ve tenfiz, suçluların geri verilmesi ve nakli sözleşmesine” de atıfta bulunarak, buradaki mekanizmaların çalıştırılması için polise başvurduklarına dikkat çekti ve şunları kaydetti:



Bu adli iş birliği anlaşmasına göre başka hususlar yanında suç ihbarında bulunularak kovuşturma talep edilmesi mümkündür. Bu çerçevede talep edilmesi durumunda Türkiye’de bulunan kişilerin ifadelerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkililerince alınması, sorgulamalarının yapılması mümkündür. İsmi verilen kişilerden birisinin Türkiye’de gözaltına alındığı da dikkate alındığında bu faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına dair çok önemli bir kapı aralanmıştır. Bu adli yardımlaşma anlaşmasının yarattığı imkanları Polis Genel Müdürlüğü derhal kullanmalıdır.

Hafife alınacak şeyler değil

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Meclis konuşmasında da konuya değindi. Özersay, youtube üzerinden yapılan bazı yayınlar kapsamında siyaset ve mafya bağlamında KKTC’yle bağlantılı bazı isimlerin dile getirildiğini söyledi. Bunların araştırılması gerektiğini dile getiren Özersay özellikle Kutlu Adalı bağlamında söylenenlerin hafife alınacak şeyler olmadığını söyledi.

Olay yaşandığında Kutlu Adalı’ya yakın bir yerde yaşadığını, vurulduğunda silah seslerini duyduklarını ve oraya koştuklarını anlatan Özersay, demokrasiye inanan kimsenin konunun peşini bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Yıllardır bu isimlerin zaten zikredildiğini, basında çeşitli iddialar şeklinde dile getirildiğini söyleyen Özersay, bu anlamda ortada şaşıracak bir konu olmadığını ancak şu anda tanık olduğunu söyleyen birisi olduğunu, bunun ciddi bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu kişilerin önceden bir görev verdiği ancak bu görevi yerine getirememiş olduğu dile getirilen kişinin tutuklandığını söyleyen Özersay, konunun araştırılması gerektiğini kaydetti.

Bu konuda bir ilerleme kaydedilmezse hükümetin hicap duyması gerektiğini dile getiren Özersay, ülkenin itibarı açısından bile olsa konunun üzerine gitmek gerektiğini belirtti.

Özersay, iddialarla ilgili Türkiye’de kavuşturma başlatılması için hükümetin bir başvuru yapıp yapmayacağını sordu.

Şu anki Polis Genel Müdürlerinden birinin ilgili kovuşturmada yer alan polislerden olduğunu anımsatan Özersay, ortaya çıkan tek meselenin Kutlu Adalı cinayeti olmadığını kaydetti.