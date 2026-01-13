Yeni tanık dinlendi

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde, Ulusal Birlik Partisi eski Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ın yargılandığı “sahte diploma davası” kapsamında duruşma yapıldı. Mahkeme, tanık dinlenmesine devam edilmesi amacıyla davayı 22 Ocak tarihine erteledi.

“Sahte diploma” soruşturması çerçevesinde yargılanan Ünal, dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada savcılık makamının ikinci tanığı olarak Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Fahri Mert Dülger dinlendi.

Tanık Dülger, 2023 yılında üniversitede yarı zamanlı olarak çalıştığını ve bu kapsamda okulun getir-götür işlerini yürüttüğünü söyledi.

Dülger; Berke Özberk, Serdal Gündüz ve Doğan Güneş’ten aldığı talimatlar doğrultusunda, üniversiteye götürülmesi gereken evrakları ve tamamlanmış tezleri, okulun enstitüsüne ya da tez sahiplerine teslim ettiğini ifade etti.

Mahkemeye verdiği ifadede, hazırlanmış ve bitirilmiş evrakları Fıstık Copy-Center’dan teslim aldığını belirten Dülger, bu evrakları doğrudan tez sahiplerine ulaştırdığını kaydetti. Savcı Damla Güçlü’nün, Fatma Ünal’la ilgili herhangi bir evrak getirip getirmediği yönündeki sorusuna ise Dülger, “Evet yaptım” yanıtını verdi.

Tezi kardeşine teslim ettim

Dülger, 2023 yılı Aralık ayında kendisine Fatma Ünal’a ait bitmiş bir tezin Fıstık Copy-Center’dan alınması gerektiğinin söylendiğini anlattı. Tezi aldıktan sonra WhatsApp üzerinden Fatma Ünal’a mesaj attığını belirten Dülger, mesajında “Merhaba Fatma Hanım, ben Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden Mert’im. Tez teslimini nereye yapmamı istersiniz?” şeklinde yazdığını aktardı.

Tanık, bu mesaja Fatma Ünal’ın “Selamlar. Girne’de misiniz?” şeklinde yanıt verdiğini, ardından Girne çarşısında Juju Butik isimli bir işletmesi olduğunu söylediğini ve kendisine kardeşinin telefon numarasını göndererek tezin Aycan isimli kardeşine teslim edilmesini istediğini ifade etti.

Bunun üzerine kendisine gönderilen iletişim numarasına yine WhatsApp üzerinden mesaj attığını anlatan Dülger, Juju Butik’in konumunun paylaşılması sonrası belirtilen adrese gittiğini söyledi. Dülger, Juju Butik’e ulaştığında Aycan Hanım’ı sorduğunu, Fatma Ünal’a ait tezi kendisine teslim ettiğini ve ardından iş yerinden ayrıldığını belirtti.

Tanık ayrıca, söz konusu WhatsApp yazışmalarını polisle paylaştığını da mahkemeye aktardı.

Duruşmanın sonunda mahkeme, tanıkların dinlenmesine devam edilmesi amacıyla davayı 22 Ocak saat 11.00’e erteledi.



Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026, 10:00