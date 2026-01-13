24 poşet metamfetamin

Rum Narkotik Şube polislerinin, Larnaka bölgesinde trafik kazasında yaralanan bir motosiklet sürücüsünün, kaldırıldığı hastanede üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, 39 yaşındaki motosiklet sürücüsünün, hastanede, polis tarafından üzerinde yapılan aramada 24 naylon poşet içerisinde 14.7 gram metamfetamin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre 39 yaşındaki şahıs polis tarafından tutuklandı.

Gazete Limasol’da meydana gelen bir başka olayda ise polisin, 24 yaşındaki bir şahsın evinde yaptığı aramada üç naylon poşet içerisinde 2.2 gram kokain ve tartı tespit ettiğini, bahse konu şahsı tutukladığını yazdı.

Altihia gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 47 yaşındaki İran uyruklu Saeid Salehi’nin çeşitli suçlardan dolayı polis tarafından arandığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Limasol’da 7 Ocak itibarıyla kaybolan Rus iş insanı Vladislav Baumgertner için yapılan arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığını yazdı.

Habere göre arama çalışmalarına, polis, Sivil Savunma ekipleri, gönüllüler de katılırken araştırmalarda drone ve helikopter desteği de sağlanıyor.

